Frankreich und Deutschland setzen sich für eine gemeinsame Haltung der EU im Handelsstreit um US-Schutzzölle ein.

Der französische Präsident Macron sagte nach dem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, er erwarte eine langfristige und nachhaltige Lösung. Dies könne man von der jetzigen Regelung nicht behaupten. - Die USA haben der EU zugesichert, sie für die Dauer von 40 Tagen von den neuen Zöllen auszunehmen. - Europa müsse vereint und entschlossen gegen die Handelszölle auftreten, erklärte Macron. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel. Die EU wolle den freien Welthandel verteidigen und spreche sich gegen Protektionismus aus.



Im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppel-Agenten Skripal in Großbritannien kündigten Macron und Merkel Maßnahmen gegen Russland an. Der Einsatz von Nervengift sei ein Anschlag auf die Sicherheit in Europa.

