EU-Gipfel Gemeinsame Strategie zur Flüchtlingspolitik beschlossen

Malta vor dem EU Gipfel (imago)

Die EU-Staaten haben sich in Malta auf eine gemeinsame Strategie zum Umgang mit Bootsflüchtlingen im Mittelmeer geeinigt.

Die Staats- und Regierungschefs vereinbarten bei ihrem Gipfel in Valletta ein Zehn-Punkte-Programm zur Unterstützung des nordafrikanischen Transitlandes Libyen. Vorgesehen ist, die Hilfe zur Ausbildung und Ausrüstung der libyschen Küstenwache zu verstärken. Ziel sei es, wirksamer gegen Schlepperbanden auf der Route nach Italien vorzugehen. Außerdem sollen internationale Organisationen dabei unterstützt werden, die Zustände in libyschen Flüchtlingslagern zu verbessern. Die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat soll gefördert und der Grenzschutz zu Libyens Nachbarländern verstärkt werden. Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Lage der Flüchtlinge in Libyen sei dramatisch. Deshalb müsse man genauso vorgehen, wie man es auch im Zusammenhang mit der Türkei getan habe. Allein im vergangenen Jahr kamen mit Hilfe von Kriminellen mehr als 180.000 Menschen über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa. Tausende weitere ertranken, weil ihre nicht seetüchtigen Boote kenterten. Hilfsorganisationen warnten die EU davor, die Fluchtroute über das Mittelmeer zu blockieren. In Libyen seien die Menschen nicht sicher, sondern von Folter, Ermordung und Verschleppung bedroht.