EU-Gipfel in Sofia

Nach dem Ausstieg von US-Präsident Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran beraten die Staats- und Regierungschefs der EU über ihr weiteres Vorgehen.

Ratspräsident Tusk übte bei dem informellen Gipfeltreffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia scharfe Kritk an Trumps Kurs und verlangte eine geschlossene europäische Front dagegen. Er sagte, wenn man die Entscheidungen des US-Präsidenten ansehe könne man sich fragen, wer mit solchen Freunden noch Feinde brauche.



Trump hatte das Atomabkommen in der vergangenen Woche aufgekündigt und neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Davon könnten auch europäische Unternehmen betroffen sein.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.