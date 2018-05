Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich darüber verständigt, wie es mit dem Iran-Atomabkommen weitergehen soll. Die USA hatten es kürzlich aufgekündigt. Die EU, so hieß es nun von Diplomaten auf dem EU-Gipfel in Sofia in Bulgarien, will aber an dem Abkommen festhalten - solange der Iran die darin aufgeführten Verpflichtungen erfüllt.

Darüber hinaus sollen Wege gesucht werden, um im Iran tätige europäische Unternehmen vor den Auswirkungen von US-Sanktionen zu schützen. Die EU wolle aber auch Kritikpunkte an dem Atomabkommen aufgreifen.



Die EU-Staats- und Regierungschefs einigten sich außerdem auf eine Verhandlungsstrategie im Handelsstreit mit den USA. Washington sollen demnach Handelserleichterungen in Aussicht gestellt werden, aber erst, wenn europäische Unternehmen dauerhaft von den Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden. Die derzeit gültige Ausnahmeregelung endet am 1. Juni. Die EU werde nicht mit einer Pistole an der Schläfe verhandeln, hieß es in Sofia.

