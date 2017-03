Die Idee eines Europas unterschiedlicher Geschwindigkeiten hat auf dem EU-Gipfel in Brüssel für Diskussionen gesorgt.

Einige Länder interpretierten den Vorschlag als Trennlinie und als neuen Eisernen Vorhang zwischen Ost und West, sagte Kommissionspräsident Juncker am Nachmittag nach dem Ende des Treffens in Brüssel. Das sei aber keineswegs gemeint. Die Einigkeit aller EU-Staaten stehe über allem. Nur sollten jene, die mehr machen wollten als andere, dazu die Möglichkeit erhalten, erklärte Juncker. Bundeskanzlerin Merkel betonte, das vorgeschlagene Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten solle nicht zu der Befürchtung führen, dass es verschiedene Klassen gebe. In der europäischen Familie habe jedes Familienmitglied Zugang zu den Projekten, müsse sich aber nicht beteiligen. - Im Mittelpunkt des Treffens der Staats- und Regierungschefs stand unter anderem die Vorbereitung des Jubiläumsgipfels Ende März. Dann feiert die EU den 60. Jahrestag der Römischen Verträge, die den Ursprung der heutigen Gemeinschaft bilden.