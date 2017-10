Die britische Premierministerin May sieht eine Einigung zu den Bleiberechten der EU-Ausländer nach dem Brexit in greifbarer Nähe.

May teilte kurz vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel mit, wer heute rechtmäßig in Großbritannien lebe, werde auch in der Lage sein, nach dem EU-Austritt zu bleiben. London wolle es den Betroffenen so einfach wie möglich machen, ihren Status zu behalten. Die Brexit-Verhandlungen stocken derzeit unter anderem wegen Unstimmigkeiten in dieser Frage.



Großbritanniens Forderung nach einer schnellen Ausweitung der Verhandlungen soll bei dem EU-Gipfel, der heute in Brüssel beginnt, einem Entwurf zufolge abgelehnt werden. Über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien wollen die verbleibenden 27 EU-Länder erst sprechen, wenn ausreichende Fortschritte bei den wichtigsten Punkten erzielt worden sind.