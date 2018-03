Die britische Premierministerin May hat beim EU-Gipfel in Brüssel vor einer Bedrohung Europas durch Russland gewarnt.

Der Giftanschlag von Salisbury füge sich ein in eine Politik russischer Aggression, sagte sie zu Beginn des Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs. Zugleich zeige er, dass Moskau keine Grenzen akzeptiere. Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte in Brüssel ihre Solidarität mit der britischen Regierung. Auf dem EU-Gipfeltreffen soll eine Erklärung verabschiedet werden, die den Anschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Skripal verurteilt.



Skripal und seine Tochter wurden mit einem Nervenkampfstoff vergiftet. In Salisbury ist unterdessen ein zweiter britischer Polizist nach dem Kontakt mit dem Gift erkrankt.

