Bundeskanzlerin Merkel hat sich unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel erneut für eine zweite Amtszeit von Ratspräsident Tusk ausgesprochen.

Deutschland werde die Wiederwahl Tusks unterstützen, sagte Merkel. Dies wäre ein Zeichen der Stabilität der gesamten Europäischen Union. Vor Eröffnung des Gipfels hatte sich die Kanzlerin zu einem Gespräch mit der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo getroffen. Diese schloss ein Einlenken im Streit um den Posten des Ratspräsidenten aus. Ohne Polens Zustimmung werde es keine Einigung geben, betonte Szydlo. Es sei eine Frage des Prinzips, dass die EU keinen Ratspräsidenten benenne, der nicht die Unterstützung der Regierung seines Heimatlandes habe.



Die Regierung in Warschau wirft Tusk vor, sich in die polnische Innenpolitik eingemischt zu haben. Sie hatte damit gedroht, das am Nachmittag begonnene Gipfeltreffen kurzfristig platzen zu lassen. Der amtierende Vorsitzende der EU-Ratspräsidentschaft, Maltas Regierungschef Muscat, betonte jedoch, die Abstimmung werde wie geplant stattfinden. Außerdem wollen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel über den Ausbau des Freihandels und sicherheitspolitische Fragen beraten.