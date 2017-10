Bundeskanzlerin Merkel hat die Flüchtlingspolitik der Türkei gelobt, zugleich aber die dortige Menschenrechtssituation kritisiert.

Merkel sagte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, die Türkei leiste Außergewöhnliches für die Flüchtlinge. Daher sollte die EU auch ihr Versprechen einhalten, für diesen Bereich weitere drei Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.



Gleichzeitig kündigte die Kanzlerin an, sich für eine Reduzierung der sogenannten "Vorbeitrittshilfen" für Ankara einzusetzen. Das sind Gelder, die im Zuge der laufenden Beitrittsverhandlungen von der EU an die Türkei fließen. Merkel verwies zur Begründung auf eine negative rechtsstaatliche Entwicklung in dem Land.