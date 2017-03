Bundeskanzlerin Merkel hat die Ergebnisse des EU-Gipfels ungeachtet des Konflikts mit Polen als gut bewertet. Sie sagte in der Nacht in Brüssel, man habe zwar keine Einstimmigkeit erzielt, doch sei die EU mit der Verlängerung der Amtszeit des polnischen Ratspäsidenten Tusk weiter arbeitsfähig.

Weiter betonte die Bundeskanzlerin, es gebe große Fortschritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese entstehe nicht in Konkurrenz zur Nato, sondern ergänze deren Strukturen.



Polen blockierte aus Verärgerung über die Wiederwahl Tusks die Beschlüsse des Gipfels. Deshalb gibt es keine Abschlusserklärung, sondern eine präsidentielle Erklärung, die von allen EU-Staaten außer Polen getragen wird. Die in Warschau regierende PiS-Partei wirft Tusk eine Einmischung in die polnische Innenpolitik vor.



Der Gipfel endet heute mit informellen Erörterungen über die Zukunft der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens. Dessen Premierministerin May nimmt an diesen Gesprächen nicht mehr teil.