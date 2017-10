Die Europäische Union verlangt von Großbritannien, bei dem geplanten Austritt die finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft zu erfüllen.

Erst dann sei man bereit, die zweite Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einzuleiten, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach Abschluss des EU-Gipfeltreffens in Brüssel. Man hoffe, dass dies im Dezember geschehen könne.



EU-Ratspräsident Tusk erklärte, beide Seiten hätten in Brüssel ihren guten Willen bekundet. Die Europäische Union habe beschlossen, Vorbereitungen für die nächste Gesprächsphase zu treffen. Die britische Premierministerin May betonte, ihr Land werde die Verpflichtungen gegenüber der EU einhalten. Allerdings seien die abschließenden Finanzdetails über den Austritt erst absehbar, wenn alle Eckpunkte des Brexit-Abkommens feststünden.



Die EU beziffert die Summe, die Großbritannien zahlen soll, auf 60 bis 100 Milliarden Euro. London spricht dagegen von nur 20 Milliarden Euro.