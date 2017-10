Großbritannien kann nicht mit einer schnellen Ausweitung der Brexit-Verhandlungen rechnen.

Das geht aus dem Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels Ende der Woche in Brüssel hervor, der der deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin werden zwar Fortschritte bei den Gesprächen über wichtige Trennungsfragen anerkannt. Allerdings gebe es seitens der Briten noch keine feste und konkrete Zusicherung, die als EU-Mitglied eingegangenen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, heißt es. Verhandlungen über die künftigen Beziehungen Großbritanniens soll es nur geben, wenn in diesem Bereich ausreichend Fortschritte erzielt werden. Beginnen könnten solche Gespräche demnach frühestens nach dem EU-Gipfel Mitte Dezember.



Die britische Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker hatten gestern bei einem Treffen in Brüssel betont, die Verhandlungen müssten dringend beschleunigt werden.