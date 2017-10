Die EU-Mitgliedstaaten wollen das umstrittene Asylsystem in Europa in der ersten Jahreshälfte 2018 neu aufstellen.

Diesen Zeitplan gab EU-Ratspräsident Tusk nach Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs am Abend in Brüssel bekannt. Man werde zudem Italien in der Flüchtlingspolitik und in der Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden unterstützen. Außerdem solle der EU-Fonds zur Bekämpfung der Fluchtursachen in Afrika aufgefüllt werden. In der EU gibt es im Umgang mit Asylsuchenden Streit; dabei geht es besonders darum, welches Land wie viele Flüchtlinge aufnehmen soll.



Tusk äußerte sich auch zur Krise um Katalonien. Er bekräftigte, dass die Europäische Union keine Vermittlerrolle übernehmen könne. Der Konflikt war heute weiter eskaliert, nachdem die katalonische Regionalregierung sich geweigert hatte, auf ihre Unabhängigkeitsbestrebungen zu verzichten. Nun bereitet die Zentralregierung Zwangsmaßnahmen vor.