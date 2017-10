Die Europäische Union möchte die Flüchtlingsroute über das zentrale Mittelmeer endgültig schließen. EU-Ratspräsident Tusk sagte beim EU-Gipfel in Brüssel, man habe dazu eine echte Chance. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten hätten beschlossen, Italien bei der Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden stärker zu unterstützen.

Außerdem wolle man mehr Geld für die Bekämpfung der Fluchtursachen in Afrika ausgeben. Der Ratspräsident bezog sich dabei auf den EU-Fonds für Afrika, der im November 2015 ins Leben gerufen worden war. Darüber hinaus hätten die Staats- und Regierungschefs sich darauf geeinigt, bis möglichst Mitte des kommenden Jahres das umstrittene europäische Asylsystem zu reformieren.



Bundeskanzlerin Merkel bekannte sich zum Flüchtlingspakt mit der Türkei. Sie stellte klar, dass das Land dafür weitere drei Milliarden Euro von der EU bekommen soll. Gleichzeitig kündigte sie an, sich für eine Reduzierung der sogenannten "Vorbeitrittshilfen" für Ankara einzusetzen. Das sind Gelder, die im Zuge der laufenden Beitrittsverhandlungen von der EU an die Türkei fließen. Merkel verwies zur Begründung auf eine negative rechtsstaatliche Entwicklung in dem Land.