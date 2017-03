Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben EU-Ratspräsident Tusk gegen den Widerstand Polens in seinem Amt bestätigt.

Für Tusk stimmten zu Beginn des zweitägigen Gipfels in Brüssel alle anderen 27 Mitgliedsländer. Damit stellten sich auch die Partner Warschaus in der Visegrad-Gruppe - Tschechien, Ungarn und die Slowakei - gegen die polnische Regierung. Tusk erklärte, er werde alles tun, um die EU besser zu machen. Es sei paradox, dass er gegen den Willen seines Landes gewählt worden sei, er wolle aber mit allen Regierungen zusammenarbeiten. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen will die polnische Regierung aus Protest gegen die Wahl alle weiteren Entscheidungen auf dem EU-Gipfel blockieren. Dies würde eine gemeinsame Abschlusserklärung unmöglich machen. Der Chef der in Polen regierenden Partei PiS, Kaczynski, gilt als politischer Erzfeind Tusks.



Bei dem Treffen in Brüssel geht es um die Konjunktur in Europa. EZB-Präsident Draghi will die Staats- und Regierungschefs über den Kurs der Zentralbank unterrichten. Geplant ist auch ein Bekenntnis des Gipfels zum Freihandel.