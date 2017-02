EU-Gipfel Staats- und Regierungschefs zusammengekommen

Die europäische und die maltesische Flagge in Valetta (imago)

In Malta sind die EU-Staats- und Regierungschefs zu Beratungen zusammengekommen.

Hauptthema ist die Flüchtlingskrise. Insbesondere soll es um die Fluchtroute von Libyen über das Mittelmeer nach Italien gehen. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Valletta, nötig sei eine politische Lösung, um das Bürgerkriegsland Libyen zu stabilisieren. Österreichs Kanzler Kern kritisierte die neue US-Regierung. Das befristete Einreiseverbot für die Bürger bestimmter Staaten und der Aufnahmestopp für Flüchtlinge seien hochproblematisch. Schon unter Trumps Vorgänger Obama hätten sich die USA durch ihre militärischen Interventionen mitverantwortlich für die Flüchtlingsströme gemacht. Es sei nicht akzeptabel, wenn sie sich nun aus der Verantwortung stehlen wollten.



An dem EU-Gipfel nahm zunächst auch die britische Premierministerin May teil. Sie wird die Runde später verlassen, wenn über die Zukunft der EU nach dem Austritt ihres Landes gesprochen wird. Kommissionspräsident Juncker mahnte Geschlossenheit an. Die EU müsse sich auf die wesentlichen Punkte ihrer weiteren Entwicklung verständigen. Frankreichs Präsident Hollande warnte davor, sich bei der militärischen Verteidigung allein auf die von den USA dominierte Nato zu verlassen.