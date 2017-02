EU-Gipfel Staats- und Regierungschefs zusammengekommen

Die europäische und die maltesische Flagge in Valetta (imago)

Die EU-Staaten haben sich in Malta auf ein Zehn-Punkte-Programm verständigt, um den Zustrom von Bootsflüchtlingen aus Nordafrika zu stoppen.

Ziel sei es, die sogenannte zentrale Mittelmeerroute zu schließen. Der Plan beinhaltet insbesondere eine stärkere Zusammenarbeit mit Libyen. Das von einem jahrelangen Bürgerkrieg zerrüttete Land ist mit Abstand das wichtigste Transitland für Migranten, die von Afrika aus nach Europa wollen. Das Zehn-Punkte-Programm sieht vor, die libysche Küstenwache möglichst schnell auszubilden und auszurüsten, um von Schlepperbanden organisierte Überfahrten zu verhindern. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Valletta, die Lage der Flüchtlinge in Libyen sei dramatisch. Deshalb müsse man genauso vorgehen, wie man es auch im Zusammenhang mit der Türkei getan habe. Dabei gehe es auch darum, die Situation der Menschen zu verbessern, betonte Merkel. Flüchtlinge sollen dem Zehn-Punkte-Programm zufolge zumindest vorerst in dem nordafrikanischen Land bleiben und dort in angemessenen Aufnahmeeinrichtungen versorgt werden. Allein im vergangenen Jahr kamen mit Hilfe von Kriminellen mehr als 180.000 Menschen über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa. Tausende weitere ertranken, weil ihre nicht seetüchtigen Boote kenterten.