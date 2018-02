Vor dem heutigen EU-Sondergipfel in Brüssel hat Bundeskanzlerin Merkel mit mehreren Staats-und Regierungschefs über den künftigen Haushalt der Staatengemeinschaft beraten. Unterdessen wehrt sich Polen gegen Vorschläge der Kanzlerin, Ländern unter bestimmten Umständen EU-Mittel zu verweigern.

Das Treffen Merkels mit ausgewählten Kollegen fand auf Einladung des belgischen Ministerpräsidenten Michel am Abend auf Schloss Val Duchess in der Nähe von Brüssel statt. Über mögliche Ergebnisse wurde nichts bekannt. Das Thema Haushalt steht im Mittelpunkt des heutigen Gipfels der verbleibenden 27 EU-Staaten. Sie wollen Aufgaben, Schwerpunkte und Finanzierung der EU nach einem Austritt Großbritanniens erörtern. Der mittelfristige Finanzrahmen der Europäischen Union läuft bis Ende 2020 und soll dann neu aufgestellt werden.



Polen wehrt sich in diesem Zusammenhang gegen Forderungen, die Verteilung von EU-Geldern an neue Bedingungen wie die Aufnahme von Flüchtlingen zu knüpfen. Der polnische Europaminister Szymanski sagte der Zeitung "Die Welt", wer ein solches politisches Manöver plane, dem sage er, dass es ein Fehler sei. Die von der PiS-Partei gestellte Regierung in Warschau werde alles tun, um einen politischen Konflikt um den neuen Haushalt zu vermeiden, aber man erwarte auch, dass die anderen Länder auf die polnischen Vorstellungen eingingen. Szymanski bekräftigte, dass sein Land eine Umverteilung von Flüchtlingen nach Quoten unter keinen Umständen akzeptieren werde und drohte mit weitreichenden Folgen für die Einheit der EU, wenn solche Quoten mit Mehrheitsbeschluss durchgesetzt würden.



Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern im Bundestag gefordert, die Vergabe von EU-Mitteln an die Mitgliedsstaaten künftig auch vom Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen und von der Achtung europäischer Werte abhängig zu machen. EU-Haushaltskommissar Oettinger sagte der "Süddeutschen Zeitung", dieser Vorschlag sei von mehreren Ländern gekommen und könnte unter Umständen schon im nächsten Haushaltsrahmen berücksichtigt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.