Die Entscheidung über die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Tusk soll trotz der Boykottdrohung Polens wie geplant noch heute fallen.

Das Thema stehe auf der Agenda des EU-Gipfels in Brüssel, deshalb müsse man darüber entscheiden, betonte der amtierende Vorsitzende der EU-Ratspräsidentschaft, Maltas Regierungschef Muscat. Es gebe klare Regeln, die zu befolgen seien.



Der polnische Außenminister Waszczykowski hatte dem Sender TVN24 gesagt, seine Regierung werde alles dafür tun, dass die Abstimmung auf dem heute Nachmittag beginnenden Treffen nicht stattfinde. Sollten andere EU-Staaten eine Entscheidung erzwingen, sei der gesamte Gipfel in Gefahr.



Polen hat sich bisher als einziges Land gegen eine zweite Amtszeit von Ratspräsident Tusk ausgesprochen. Warschau wirft ihm vor, sich in den politischen Konflikt in Polen eingemischt zu haben. Tusk gehört dort dem liberalen Lager an, die Regierung ist national-konservativ.