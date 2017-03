Polen droht mit einer Blockade der Erklärung des anstehenden EU-Gipfels in Rom.

Ministerpräsidentin Szydlo sagte in Warschau, dies gelte für den Fall, dass darin ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten in Aussicht gestellt wird. Die Billigung eines solchen Prinzips würde zu Ausgrenzung und Untergruppen führen, bei denen auf gemeinsame Entscheidungen verzichtet werde. Vielmehr müsse sich die Europäische Union ändern und korrigieren, was nicht optimal laufe, meinte Szydlo. Polen hatte vor knapp zwei Wochen bereits die Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel blockiert. Huntergund war damals der Streit um die Wiederwahl von Ratspräsident Tusk.



Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Samstag in der italienischen Hauptstadt zusammen, um 60 Jahre Römische Verträge zu feiern. Ziel ist eine Erklärung, wie sich die EU in den kommenden zehn Jahren und nach dem Austritt Großbritanniens weiterentwickeln soll.