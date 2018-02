Die EU will das grenzüberschreitende Einkaufen im Internet erleichtern.

Eine entsprechende Verordnung wurde jetzt vom Europaparlament in Straßburg verabschiedet. Vor allem das so genannte Geoblocking soll damit weitgehend abgeschafft werden. Mit dieser Technik können Online-Händler Käufer aus dem Ausland bislang von Angeboten ausschließen oder sie automatisch auf Seiten mit höheren Preisen weiterleiten. Das macht die neue Regelung, die Ende des Jahres in Kraft treten soll, weitgehend unmöglich. Ausgenommen sind urheberrechtlich geschützte Güter wie Filme, Bücher und Musik.

