Der Gemeinschaftshaushalt der Europäischen Union soll ungeachtet des Brexit in den kommenden Jahren wachsen.

Die EU-Kommission schlug heute in Brüssel vor, die Gesamtausgaben im Finanzzeitraum von 2021 bis 2027 auf 1.279,4 Milliarden Euro zu steigern. Das wären rund 192 Milliarden Euro mehr als im jetzigen Etat.



EU-Haushaltskommissar Oettinger hatte am Vormittag angekündigt, Deutschland müsse aus seiner Sicht künftig zusätzlich elf bis 12 Milliarden Euro jährlich in den EU-Haushalt einzahlen. 3,5 Milliarden bis 4 Milliarden Euro seien notwendig, um die Brexit-Lücke zu schließen. Der Rest setze sich aus neuen Ausgaben und dem Inflationsausgleich zusammen. In einer ersten Reaktion erklärte die Bundesregierung, man poche auf eine gerechte Beteiligung aller Mitgliedsstaaten am Haushalt der Europäischen Union. Der Vorschlag Oettingers würde die Mehrbelastung Deutschlands erheblich erhöhen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Finanzminister Scholz und Außenminister Maas.

