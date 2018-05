Die Planungen für den Haushalt der Europäischen Union stoßen in mehreren Mitgliedsstaaten auf Ablehnung.

Die Bundesregierung kritisierte, auf Deutschland würden erhebliche Mehrbelastungen zukommen. Der niederländische Premierminister Rutte betonte, die Vorschläge der EU-Kommission seien inakzeptabel. Da die EU nach dem Austritt Großbritanniens kleiner werde, sollte auch der Haushalt schrumpfen. Ähnlich äußerte sich Österreichs Bundeskanzler Kurz. Es werde harte und lange Verhandlungen geben, führte er aus. Die französische Regierung kritisierte die geplanten Kürzungen im Agrarbereich.



Die EU-Kommission plant für den nächsten Haushalt trotz des Brexits höhere Ausgaben ein. Die Kommission bezifferte die Ausgaben im Zeitraum von 2021 bis 2027 auf knapp 1,3 Billionen Euro. Das wären rund 192 Milliarden Euro mehr als im laufenden Etat.



Haushaltskommissar Oettinger begründete die Mehrausgaben mit zusätzlichen Aufgaben etwa für die Bereiche Sicherheit und Verteidigung. Er führte unter anderem den Schutz der EU-Außengrenzen an. Oettinger hatte zuvor bereits angekündigt, dass Deutschland aus seiner Sicht künftig zusätzlich elf bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr in den EU-Haushalt einzahlen müsse. 3,5 bis 4 Milliarden Euro seien notwendig, um die Brexit-Lücke zu schließen. Der Rest setze sich aus neuen Aufgaben und dem Inflationsausgleich zusammen.



EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, der konjunkturelle Rückenwind verschaffe zwar eine Atempause, "wird uns aber nicht vor Einsparungen in einigen Bereichen verschonen." Deshalb sollen die Finanzmittel für Landwirte und die Förderung von strukturschwachen Regionen (Kohäsion) jeweils um fünf Prozent gekürzt werden. Die Posten sind traditionell die beiden heiligen Kühe der europäischen Politik: Auf sie entfallen aktuell drei Viertel der jährlichen Ausgaben. Dafür sollen die Ausgaben für Entwicklungshilfe, Forschung und die Grenzschutztruppe Frontex hochgefahren.



In Polen wird kritisch auf die Ankündigung geschaut, dass die Zuweisung von Hilfsgeldern fortan an Bedingungen wie einen funktionierenden Rechtsstaat geknüpft werden könnte.



Unser Europakorrespondent Peter Kapern hat die Etatplanung in den Informationen am Mittag erläutert (Audio-Link).

