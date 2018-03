Das Europaparlament hat wegen des Brexits von den Mitgliedsstaaten deutlich höhere Zahlungen für den EU-Haushalt verlangt.

Im nächsten Sieben-Jahres-Etat sollte die Obergrenze der Ausgaben bei 1,3 Prozent der Wirtschaftskraft der Länder liegen, heißt es in einem Papier, das die Abgeordneten in Straßburg verabschiedeten. Das entspräche einer Steigerung um 30 Prozent. Der aktuelle EU-Haushaltsplan läuft Ende 2020 aus. Großbritannien will die EU im nächsten Jahr verlassen. Dadurch werden dem EU-Haushalt etwa 14 Milliarden Euro fehlen.

