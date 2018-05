Deutschland muss nach Angaben von EU-Haushaltskommissar Oettinger künftig wesentlich mehr Geld in den EU-Haushalt einzahlen als bislang.

In einem Interview mit dem ARD-Studio Brüssel sprach er von bis zu zwölf Milliarden Euro jährlich. Etwa ein Drittel der zusätzlichen Beiträge sei notwendig, um die Brexit-Lücke im Budget zu schließen und neue Ausgaben für den Schutz der EU-Außengrenzen zu finanzieren. Der Rest werde fällig, weil die Inflation ausgeglichen werden müsse. Oettinger betonte, die meisten EU-Länder seien angesichts des geplanten Austritts von Großbritannien und der neuen Aufgaben bereit, mehr zu zahlen.



Oettinger stellt seinen Vorschlag für den EU-Haushalt ab dem Jahr 2021 am Nachmittag in Brüssel vor.

