EU-Haushaltskommissar Oettinger hat angekündigt, dass Landwirte und Regionen in Deutschland weniger Geld aus Brüssel erhalten.

Oettinger sagte der Welt am Sonntag, es werde keinen Kahlschlag geben, wie manche befürchteten. Aber auch in Deutschland stünden finanzielle Kürzungen an.



Dabei geht es um den Haushalt für die Jahre nach 2020, über die die Staats- und Regierungschefs noch im Februar erstmals beraten wollen. Nach Oettingers Angaben plant die EU-Kommission, den Agrar- und den Kohäsionsfonds um jeweils fünf bis zehn Prozent zu reduzieren. In der Landwirtschaft könnte das bedeuten, die Direktzahlungen pro Hektar Fläche degressiv zu regeln. Laut Oettinger würden dann ab einer gewissen Größe weniger Hilfen pro Hektar gezahlt als für den ersten Hektar.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.