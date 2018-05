EU-Kommissar Oettinger stellt heute seinen Vorschlag für die Haushaltsplanung der Europäischen Union ab dem Jahr 2021 vor.

Dies ist vor allem wegen des Brexits schwierig, da Großbritannien bislang einer der größten Nettozahler war. Hinzu kommen neue EU-Aufgaben bei Migration und Verteidigung. Oettinger plant deshalb deutliche Kürzungen bei den Subventionen für Bauern sowie für strukturschwache Regionen. Zudem will die Kommission höhere Beiträge der EU-Mitgliedstaaten fordern. Auf Widerstand in Osteuropa stoßen Überlegungen, die EU-Fördergelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. Die Haushaltsplanung bedarf der Zustimmung aller EU-Länder.

