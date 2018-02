EU-Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sollen nach einem Vorschlag des FDP-Bundestagsabgeordneten Schäffler mehr Geld in den europäischen Haushalt einzahlen.

Man sollte ein Malus- und Bonussystem einführen, bei dem Länder, die Flüchtlingen Schutz gewähren, belohnt und die anderen durch höhere Beiträge belastet werden, sagte Schäffler im Deutschlandfunk. Wer sich nicht an die gemeinsamen Regeln in der EU halte, müsse dies spüren. Das gelte nicht nur für die osteuropäischen Staaten wie Polen, sondern beispielsweise auch für Frankreich.



Schäffler sprach sich zudem für grundsätzliche Änderungen der EU-Finanzpolitik aus. Er betonte, wenn die Bevölkerung durch den Brexit um 13 Prozent abnehme, müssten auch die Ausgaben entsprechend angepasst werden. Darüber hinaus sollten Strukturmittel gezielter und weniger nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden.



Die künftige Finanzierung des EU-Haushalts steht heute im Mittelpunkt eines Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.