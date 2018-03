Die Innenminister der Europäischen Union diskutieren heute in Brüssel über die EU-Beitrittschancen der Westbalkan-Staaten.

Die EU-Kommission hatte Ländern wie Montenegro und Serbien Anfang Februar bei zügigen Reformen eine Aufnahme bis 2025 in Aussicht gestellt. Darüber hinaus werden die Minister über die Vernetzung europäischer Sicherheitsdaten diskutieren. Nach einem Kommissionsvorschlag soll künftig verhindert werden, dass Terroristen wie der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt unerkannt durch halb Europa flüchten können.



Für den scheidenden Bundesinnenminister de Maizière dürfte es die letzte Teilnahme am Ministerrat in Brüssel sein.

