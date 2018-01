Die EU-Innenminister haben einen neuen Anlauf gestartet, um bis Mitte des Jahres einen Umbau des europäischen Asylsystems zu erreichen.

Osteuropäische Länder und Österreich bekräftigten bei einem Treffen in Sofia, dass sie einen Zwang zur Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen. Dieser Streit, in dem es um die Verteilung der Flüchtlinge über ein Quotensystem geht, soll nun erst einmal zurückgestellt werden und dann am Ende der Verhandlungen im Juni wieder auf den Tisch kommen. Bundesinnenminister de Maizière sagte, es sei für die Verhandlungen besser, zunächst die Dinge zu besprechen, bei denen eine Einigung leichter sei. Die Frage einer fairen Verteilung von Flüchtlingen wolle man aber nicht aus dem Auge verlieren. Der Streit um eine feste Quote ist seit langem festgefahren.

