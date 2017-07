Die Europäische Union unterstützt den Einsatz der italienischen Marine vor der libyschen Küste mit 46 Millionen Euro.

Die Regierung in Rom hatte angekündigt, Schiffe und Soldaten in die Gewässer vor dem nordafrikanischen Land zu entsenden, um die Flucht über das Mittelmeer einzudämmen. Italien ist in der EU derzeit Hauptankunftsland von Flüchtlingen. Ein hochrangiger EU-Vertreter sagte, wenn der Flüchtlingsstrom gestoppt werden solle, müsse es auch ein "Element der Abschreckung" geben. Italien sei am stärksten in Libyen vertreten und deshalb als einziges Land in der Lage, für Veränderung zu sorgen. Libyen steckt derzeit in einer tiefen politischen Krise und ist kaum in der Lage neben den etwa 250.000 Vertriebenen im Land auch noch ausländische Migranten zu versorgen.