Der EU-Sondergipfel wird in Rom auch von Demonstrationen begleitet.

Am Vormittag versammelten sich hunderte EU-Befürworter mit Europa-Flaggen in der Hand. In zwei Demonstrationszügen wollen sie später am Kolosseum zusammentreffen. Für den Nachmittag sind auch Gegendemonstrationen angekündigt. Aus Angst vor Ausschreitungen führt die Polizei verschärfte Kontrollen durch.



In London versammelten sich am Vormittag EU-Befürworter zu einer Protestaktion gegen den Brexit. Für den Demonstrationszug vom Hyde-Park zum Parlament hatten sich 20.000 Menschen angekündigt. Großbritannien will am kommenden Mittwoch den Austritt aus der EU beantragen.