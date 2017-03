In ganz Europa hat es anlässlich des 60. Jahrestags der Römischen Verträge Aktionen für die europäische Idee gegeben.

Unter anderem in Rom, London, Berlin und Warschau versammelten sich jeweils tausende Menschen, um für ein geeintes Europa zu demonstrieren. Am Rande des EU-Sondergipfels in Rom gab es auch Gegendemonstrationen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, aus Angst vor Ausschreitungen blieben viele Geschäfte geschlossen oder verbarrikadiert.



In London protestierten tausende Menschen gegen den Brexit und für den Verbleib Großbritanniens in der EU. In Berlin kamen etwa 4000 Menschen zu einer Kundgebung für ein freies und geeintes Europa. In Warschau sangen tausende Demonstranten die Europahymne und schwenkten polnische und Europa-Fahnen. Polen hatte zuletzt immer wieder Konflikte mit den EU-Partnern ausgetragen.