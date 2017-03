In ganz Europa haben Menschen zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge für ein geeintes Europa demonstriert.

In London gingen zehntausende Briten gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU auf die Straße. Der Protestzug vom Hyde-Park zum Parlament stand unter dem Motto "Vereint Euch für Europa". Nach Angaben der Veranstalter nahmen mindestens 25.000 Menschen teil. Auch im schottischen Edinburgh gab es eine Kundgebung gegen den Brexit.



In Berlin und Warschau fanden Demonstrationen für ein freies und geeintes Europa statt. Dort sangen tausende Teilnehmer die Europa-Hymne und schwenkten europäische und polnische Fahnen. In der italienischen Hauptstadt Rom versammelten sich neben Befürwortern der europäischen Idee auch zahlreiche EU-Kritiker. Aus Angst vor Ausschreitungen blieben viele Geschäfte geschlossen.