EU Juncker für Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker (AFP / Emmanuel Dunand)

EU-Kommissionspräsident Juncker plädiert für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten.

Nicht jedes Land werde bei jedem Gemeinschaftsprojekt mitmachen, etwa bei der verstärkten Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen oder bei Wissenschaftsprogrammen, sagte Juncker auf einer Veranstaltung in Belgien. Nach seinen Worten wird die Kommission wahrscheinlich in der kommenden Woche ihr angekündigtes Weißbuch zur Zukunft der EU vorlegen. Es soll Vorschläge enthalten, wie sich die Gemeinschaft in den nächsten Jahren entwickeln könnte.