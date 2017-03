EU-Kommissionspräsident Juncker hat ein "Weißbuch" mit fünf Szenarien zur Zukunft der Europäischen Union vorgestellt.

Nach der Entscheidung der Briten, aus der EU auszutreten, müsse die EU ein neues Kapitel aufschlagen, sagte Juncker vor dem Europaparlament in Brüssel.



Die Szenarien reichen von einem "Weiter so wie bisher" bis zu einem "stärkeren gemeinsamen Handeln". Auch die Idee eines Europas mehrerer verschiedener Geschwindigkeiten ist vertreten. Junckers Szenarien sollen in die Vorbereitung eines Sondergipfels einfließen, der Ende März in Rom stattfinden wird. Dort wollen die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten ohne Großbritannien eine Erklärung über die Ausrichtung der EU in den kommenden zehn Jahren verabschieden.