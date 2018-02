Die EU-Kommission hat in Kartellrechtsverfahren insgesamt zehn Unternehmen zu Strafen von mehr als einer halben Milliarde Euro verurteilt.

Mehrere Reedereien und Autozulieferer hätten durch Absprachen und Preiserhöhungen den Verbrauchern und der europäischen Auto-Industrie geschadet, teilte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel mit. Auch deutsche Unternehmen wurden verurteilt. Der Stuttgarter Bosch-Konzern war demnach an drei Kartellen beteiligt, unter anderem bei der Lieferung von Bremssystemen und Zündkerzen an die Autohersteller Daimler, BMW und VW. Von den Kartellen bei Bremssystemen profitierte der EU-Kommission zufolge auch der Continental-Konzern aus Hannover.



In drei Fällen verhängte die Behörde keine Geldbuße, weil die Unternehmen die Kommission über die Existenz der Kartelle informiert hatten.

