Bundeskanzlerin Merkel hat gelassen auf die Klage der EU-Kommission wegen der Luftqualität in Deutschland reagiert.

Man sei auf einem sehr guten Weg, sagte sie am Rande des EU-Gipfelstreffens in Sofia. Die Bundesregierung habe in beispielloser Weise Förderprogramme aufgelegt, um die Kommunen dabei zu unterstützen, die Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten. Grünen-Fraktionschef Hofreiter bezeichnete die Brüsseler Entscheidung dagegen als "Klatsche mit Ansage" für die Regierung. Lethargie, Kumpanei mit der Autoindustrie und Ignoranz ghätten dazu geführt, dass Deutschland nun vor Gericht stehe. - Neben Deutschland hat die EU-Kommission auch Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Italien und Rumänien verklagt.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.