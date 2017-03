EU-Erweiterungskommissar Hahn schließt einen Abbruch der Beitrittsgespräche mit der Türkei nicht mehr aus.

Wenn die Führung in Ankara ihren Kurs nicht ändere, werde eine Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union immer unrealistischer, sagte Hahn der "Bild"-Zeitung. Das autoritäre Vorgehen von Präsident Erdogan und die von ihm geplante Verfassungsänderung seien eine Abkehr von Europa. Hahn verurteilte zugleich die jüngsten Drohungen und Nazi-Vorwürfe türkischer Politiker. Damit schadeten diese dem eigenen Land und schreckten Touristen ab. In der Debatte um Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland hatte Erdogan zuletzt Bundeskanzlerin Merkel persönlich Nazi-Methoden vorgeworfen.