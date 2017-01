EU-Kommissar Moscovici Trumps Bemerkungen zur EU sind reine Fantasie

Der künftige US-Präsident Donald Trump (dpa / picture alliance / John Angelillo)

Die Europäische Union hat die Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Trumps zur Zukunft der Gemeinschaft zurückgewiesen.

Wirtschaftskommissar Moscovici sagte in Paris, wenn Trump erkläre, weitere Staaten würden dem Vorbild Großbritanniens folgen und die EU verlassen, dann sei das nicht mehr als eine üble Phantasterei. Er mache sich da keine Sorgen, betonte Moscovici. Die hohen Kosten für den Brexit würden andere Staaten davon abhalten, dem britischen Beispiel zu folgen. Moscovici warnte Trump, seine Bemerkungen seien den transatlantischen Beziehungen nicht dienlich. Die EU werde außerdem wachsam sein und reagieren, sollte Trump seine Drohungen zu Strafzöllen für deutsche Autobauer wahrmachen, wenn diese in Mexiko produzierten.



EU-Haushaltskommissar Oettinger betonte, die USA bleibe auch unter Trump der wichtigste Partner für Europa und Deutschland. Trump müsse zuhören und lernen. Seine Regierung wisse, wie wichtig die Nato sei. Der designierte Präsident hatte die Allianz in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung als obsolet bezeichnet und außerdem die deutsche Flüchtlingspolitik kritisiert.