EU-Kommission Arbeitslosenzahlen so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr

Die Arbeitslosenquote in der EU ist im Februar leicht gesunken und liegt in den 28 Mitgliedstaaten zusammengenommen bei 7,1 Prozent. Das sei zwar die niedrigste Quote seit zehn Jahren, so ein Sprecher der EU-Kommission. Die Jugendarbeitslosigkeit sei in einigen Staaten aber inakzeptabel hoch.

Von Bettina Klein

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek