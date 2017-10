Die EU-Kommission warnt Deutschland und andere Staaten vor dauerhaften Grenzkontrollen im Schengen-Raum.

Innenkommissar Avramopoulos sagte bei einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg, wenn Schengen sterbe, dann sterbe Europa. - Im Schengenraum gibt es normalerweise nur an den Außengrenzen Kontrollen. Seit 2015 haben mehrere Länder aber wieder Kontrollen an ihren Grenzen eingeführt, unter anderem wegen der Flüchtlingskrise. Zum heutigen Ministertreffen kündigten Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, Norwegen und Frankreich die nochmalige Verlängerung der Kontrollen an. Sie verweisen laut AFP nun in erster Linie auf die Terrorgefahr, so wie das Frankreich schon länger tut. Bundesinnenminister de Maizière betonte, es handle sich weiterhin um befristete Maßnahmen, die nicht zum Tod von Schengen führten.