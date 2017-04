Die EU-Kommission blickt mit Sorge auf die Änderungen am Hochschulgesetz in Ungarn.

Wissenschaftskommissar Moedas kündigte an, dass sich die Behörde in Kürze mit der Entwicklung in dem Mitgliedstaat befassen wird. Das ungarische Parlament hatte gestern neue Bedingungen für ausländische Universitäten beschlossen. Die von dem US-Milliardär Soros gegründete "Central European University" könnte dadurch zur Schließung gezwungen werden.



Die Bundesregierung äußerte die Hoffnung, dass es dazu nicht kommt. Eine Sprecherin verwies in Berlin auf - wie sie sagte - das "hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit".