Die EU-Kommission droht mit Gegenmaßnahmen, sollten die USA Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa erheben.

Ein Sprecher sagte in Brüssel, die EU würde in diesem Fall schnell und angemessen reagieren. Allerdings sehe man sich nicht in einem Handelskrieg mit Washington. Auf einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wonach Strafzölle auf US-Produkte wie Orangensaft, Gemüse, Motorräder oder Whiskey verhängt werden könnten, ging der Sprecher nicht ein.



Das US-Handelsministerium hatte vor Kurzem bekannt gegeben, dass es Schutzmaßnahmen zugunsten heimischer Stahl- und Aluminiumhersteller für eine Frage der nationalen Sicherheit hält. Präsident Trump muss bis Mitte April eine Entscheidung treffen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.