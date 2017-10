Die Europäische Kommission hat ihre Pläne für eine EU-weite Einlagensicherung für Bankguthaben präzisiert.

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, sollen im Fall einer Bank-Pleite zuerst die Guthaben der Sparer gesichert werden. Anschließend soll es darum gehen, die Verbindlichkeiten der Bank auszugleichen. Voraussetzung dafür ist demnach, dass das Institut seine ausfallgefährdeten Kredite deutlich reduzieren konnte.



Mit ihrem Vorschlag will die Kommission dazu beitragen, Bedenken im Europäischen Parlament und unter den Mitgliedsländern zu zerstreuen. Unter anderem die Bundesregierung und deutsche Banken befürchten, dass sie in Haftung genommen werden, wenn Institute in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten.