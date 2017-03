Die EU-Kommission will ihr vor zwei Jahren gegen den russischen Gaskonzern Gazprom eröffnetes Kartellverfahren einstellen.

Man sei davon überzeugt, dass die Zusagen von Gazprom die uneingeschränkte Lieferung von Gas in Mittel- und Osteuropa zu wettbewerbsbestimmten Preisen ermöglichten, sagte die zuständige EU-Kommissarin Vestager in Brüssel. Damit würden die Bedenken ausgeräumt. Die Betroffenen sollten aber Gelegenheit zur Stellungnahme haben. - Die EU-Kommission hatte im April 2015 in einer Beschwerde erklärt, Gazprom verstoße mit seiner Gesamtstrategie zur Abschottung der Gasmärkte in Mittel und Osteuropa gegen Kartellvorschriften.