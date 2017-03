Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein kostenloses Zugticket für alle jungen Europäer abgelehnt.

Die Mittel dafür stünden derzeit nicht zur Verfügung, erklärte die Behörde in Brüssel. Stattdessen wolle man anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Studentenaustauschprogramms Erasmus 5.000 bis 7.000 junge Menschen finanziell bei einer Reise in andere EU-Länder unterstützen. Demnach können Schüler ab 16 Jahren bis zu 530 Euro bekommen. Interessierte müssen dazu soziale Projekte in einem EU-Internetportal für Lehrer und Schüler einreichen.



Das Europäische Parlament hatte im vergangenen Jahr eine Erklärung verabschiedet, wonach alle 18-jährigen Europäer ein Interrail-Ticket erhalten sollen. Damit sollten sie kostenlos einen Monat lang Bahn fahren können, um andere europäische Länder kennenzulernen. Schätzungen zufolge würde der Vorschlag zwischen 1,2 Milliarden und 1,6 Milliarden Euro im Jahr kosten.