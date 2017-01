EU-Kommission Keine Asylzentren außerhalb Europas geplant

Der österreichische Verteidigungsminister besichtigt ein Flüchtlingslager an der Grenze zu Slowenien. (dpa / picture alliance / Marija Kanizaj)

Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollen Asylbewerber auch künftig erst auf europäischem Boden ihre Anträge stellen.

Pläne für Asylzentren außerhalb Europas gebe es nicht, sagte eine Sprecherin in Brüssel und reagierte damit auf Äußerungen des österreichischen Verteidigungsministers Doskozil. Der sozialdemokratische Politiker fordert in einem Arbeitspapier, Asylanträge nur noch außerhalb der EU anzunehmen - und zwar in Zentren, die eigens zu diesem Zweck in Drittstaaten wie Niger, Jordanien oder Usbekistan errichtet werden sollen. Weiter heißt es, die EU-Staaten würden dann selbst bestimmen, wer nach Europa einreisen dürfe und nicht Schlepperorganisationen.