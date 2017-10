Im Streit um Steuervorteile für den US-Technologiekonzern Apple geht die EU-Kommission gegen Irland vor.

Die Wettbewerbshüter riefen den Europäischen Gerichtshof an. Irland müsse die rechtswidrige Beihilfe von bis zu 13 Milliarden Euro plus Zinsen so schnell wie möglich eintreiben, sagte EU-Kommissarin Vestager in Brüssel. Ihren Angaben zufolge genießt Apple weiter einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Firmen.



Zudem rief die EU-Kommission den US-Konzern Amazon auf, 250 Millionen Euro Steuern an Luxemburg nachzuzahlen. Wie im Fall Irland habe Amazon unzulässige Steuernachlässe erhalten.