Die EU-Kommission hat die Vorschläge von Bundeskanzlerin Merkel zur Zukunft Europas begrüßt.

Speziell Merkels Ideen zur Stärkung der Eurozone gingen in die richtige Richtung und böten einen Rahmen zur Einigung über zentrale Fragen, sagte ein Sprecher von Kommissionspräsident Juncker in Brüssel. Merkel hatte am Wochenende ihre Pläne zur gemeinsamen Währung sowie zur Flüchtlings-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der EU vorgestellt. Unter anderem sprach sie sich für einen Umbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds aus, der mit Hilfe von Kreditlinien Euro-Staaten in Not unterstützen könnte. Mit ihren Ideen bezog die Bundeskanzlerin Stellung zu den Reformideen des französischen Präsidenten Macron vom September.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.